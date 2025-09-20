La cité-jardin de Stains racontée par ses habitants Mémoires de cité-jardin Stains

La cité-jardin de Stains racontée par ses habitants Samedi 20 septembre, 14h00 Mémoires de cité-jardin Seine-Saint-Denis

Visite gratuite pour toutes et tous

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Venez découvrir l’architecture remarquable de la cité-jardin de Stains, quartier datant de l’entre-deux-guerres et labellisé Patrimoine d’Intérêt Régional, à travers des visites assurées par des habitants de la commune. Cette visite vous dévoilera la grande histoire de ce patrimoine urbain et social ainsi que les mémoires contemporaines de ces habitants.

Mémoires de cité-jardin 28 avenue Paul Vaillant Couturier 93240 Stains Stains 93240 Seine-Saint-Denis Île-de-France Métro ligne 13 : Saint-Denis Université / puis bus 253 – direction Mairie de Stains

Visite commentée de la cité-jardin de Stains

Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France