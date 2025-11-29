LA CITÉ PLANTAGENÊT Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Début : 2025-11-29 15:45:00
fin : 2025-11-29 16:30:00
2025-11-29
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité en 45 minutes et partez à la découverte de l’essentiel du cœur historique manceau et de ses plus beaux monuments.
Votre guide sera Rémi Pasquet
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme .
