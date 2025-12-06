LA CITÉ PLANTAGENÊT Maison du Pilier-Rouge Le Mans

LA CITÉ PLANTAGENÊT

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 16:15:00

2025-12-06

Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité, bordées de maisons en pan-de-bois en couleur et d’hôtels de la Renaissance, en passant par l’enceinte romaine et la cathédrale. Le charme du cœur historique s’offre à vous et vous permet de remonter le temps.

Votre guide sera Maxime Bruant

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme .

