LA CITÉ PLANTAGENÊT Maison du Pilier-Rouge Le Mans
LA CITÉ PLANTAGENÊT Maison du Pilier-Rouge Le Mans samedi 6 décembre 2025.
LA CITÉ PLANTAGENÊT
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06 16:15:00
Date(s) :
2025-12-06
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité, bordées de maisons en pan-de-bois en couleur et d’hôtels de la Renaissance, en passant par l’enceinte romaine et la cathédrale. Le charme du cœur historique s’offre à vous et vous permet de remonter le temps.
Votre guide sera Maxime Bruant
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement LA CITÉ PLANTAGENÊT Le Mans a été mis à jour le 2025-11-03 par CDT72