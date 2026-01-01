La cité Plantagenêt Maison du Pilier Rouge Le Mans

La cité Plantagenêt

Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité, bordées de maison en pan-de-bois en couleur et d’hôtels de la Renaissance, en passant par l’enceinte romaine et la cathédrale. Le charme du cœur historique s’offre à vous et vous permet de remonter le temps.

Votre guide sera Isabelle Noyer. .

