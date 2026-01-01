La cité Plantagenêt Maison du Pilier Rouge Le Mans
dimanche 4 janvier 2026.
La cité Plantagenêt
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04 14:30:00
fin : 2026-01-04 16:30:00
Date(s) :
2026-01-04
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité, bordées de maison en pan-de-bois en couleur et d’hôtels de la Renaissance, en passant par l’enceinte romaine et la cathédrale. Le charme du cœur historique s’offre à vous et vous permet de remonter le temps.
Votre guide sera Isabelle Noyer. .
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
