La cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans
La cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans mardi 24 février 2026.
La cité Plantagenêt
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 14:30:00
fin : 2026-02-24 16:15:00
Date(s) :
2026-02-24
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité, bordées de maisons en pan-de-bois en couleur et d’hôtels de la Renaissance, en passant par l’enceinte romaine et la cathédrale. Le charme du cœur historique s’offre à vous et vous permet de remonter le temps.
Votre guide sera Emma Vignolles
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme
Départ 14h30, Maison du Pilier-Rouge
Durée 1h45 .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-02-02 par CDT72