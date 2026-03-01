La cité Plantagenêt Maison du Pilier Rouge Le Mans
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Début : 2026-03-22 16:15:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
2026-03-22
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité en 45 minutes et partez à la découverte de l’essentiel du cœur historique manceau et de ses plus beaux monuments.
Votre guide sera Léonie Pirès
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
