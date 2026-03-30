La cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans
La cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans lundi 6 avril 2026.
La cité Plantagenêt
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 15:00:00
fin : 2026-04-06 16:45:00
Date(s) :
2026-04-06
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité, bordées de maisons en pan-de-bois en couleur et d’hôtels de la Renaissance, en passant par l’enceinte romaine et la cathédrale. Le charme du cœur historique s’offre à vous et vous permet de remonter le temps.
Votre guide sera Emma Vignolles
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement La cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-03-26 par CDT72
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