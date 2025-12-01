La citole, sept siècles après Place Littré Avranches
La citole, sept siècles après Place Littré Avranches vendredi 12 décembre 2025.
Place Littré Hôtel de Ville Avranches Manche
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 19:00:00
2025-12-12
Le 12 décembre, une page d’histoire musicale endormie depuis sept siècles s’apprête à revivre. Aux côtés de François Montaufray, nous partons à la rencontre d’un trésor sonore oublié la citole, instrument à cordes médiéval ressuscité des enluminures d’un manuscrit du XIIIe siècle.
Ce premier rendez-vous du Village de Noël est proposé dans le cadre des rendez-vous du vendredi du Scriptorial. .
