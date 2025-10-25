La città degli elefanti Théâtre Ouvert Paris

La città degli elefanti Théâtre Ouvert Paris samedi 25 octobre 2025.

Ses retrouvailles avec ses parents seront bien sûr criblées de

cahots : de ceux d’une mère qui n’ose pas dire à son fils qu’elle

l’aime, de ceux d’un père pour qui seule la réussite sociale et

financière compte avant le reste. Déchiré entre son rêve de devenir

écrivain et ses racines siciliennes, Cesare appréhende devant nous la

dualité d’une ouverture au monde qui va à l’encontre même de ses

origines, de ses traditions familiales et de sa condition sociale. Sicilia, terra mia, nemica e primo amore.

Étudiant en littérature à Paris, Cesare revient en Sicile où sa famille le croit engagé dans des études de médecine. Cette fois, son retour est motivé par un urgent besoin de dévoiler aux siens la vérité sur son parcours et d’annoncer qu’il ne retournera pas vivre sur l’île.

Le samedi 25 octobre 2025

de 18h30 à 19h30

payant

Tarif unique 6€ / 4€

Gratuit avec la Carte TO

Public adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-25T21:30:00+02:00

fin : 2025-10-25T22:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-25T18:30:00+02:00_2025-10-25T19:30:00+02:00

Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta 75020 Paris

https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/la-citta-degli-elefanti/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/