La clairière aux papillons Médiathèque Aragon Le Mans vendredi 31 octobre 2025.

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans

2025-10-31 14:00:00

2025-10-31 18:00:00

2025-10-31

Exposition & Musique

Promenez-vous au milieu des arbres à papillons, nés de mains créatives, dans une ambiance musicale et bienveillante. Au programme, petit salon de lecture, origamis en autonomie, goûter tout rose à 16h et un temps de prévention essentiel avec la Ligue contre le cancer. Un moment suspendu pour prendre soin de soi et des autres.

14h Aragon (Heure du conte)

Tout public .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Exhibition & Music

German :

Ausstellung & Musik

Italiano :

Mostra e musica

Espanol :

Exposición y música

L’événement La clairière aux papillons Le Mans a été mis à jour le 2025-08-25 par CDT72