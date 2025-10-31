La clairière aux papillons Médiathèque Aragon Le Mans
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Exposition & Musique
Promenez-vous au milieu des arbres à papillons, nés de mains créatives, dans une ambiance musicale et bienveillante. Au programme, petit salon de lecture, origamis en autonomie, goûter tout rose à 16h et un temps de prévention essentiel avec la Ligue contre le cancer. Un moment suspendu pour prendre soin de soi et des autres.
Tout public .
