La Clairière Crépy-en-Valois

La Clairière

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Luce et Pierre, couple de jeunes retraités profitent dans leur jardin comme tous les soirs du coucher du soleil qu’ils voient disparaître derrière le très haut mur de leur résidence privée. Ils vivent depuis toujours à l’abri de cette enceinte protectrice d’une dangereuse forêt qui encercle le domaine. Mais au matin le mur a disparu offrant les résidents à la merci de la vie sauvage… et des gens de la forêt.

Abandonnés de tous, ce sont alors leurs propres murs intérieurs que les huit personnages de la pièce vont devoir abattre.

Théâtre contemporain

Texte Stéphane Jaubertie

Par la Cie Les Lucioles

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

Luce and Pierre, a young retired couple, enjoy the sunset in their garden as they do every evening, watching it disappear behind the very high wall of their private residence. They have always lived in the shelter of this protective enclosure of a dangerous forest that encircles the estate. But by morning, the wall has disappeared, leaving the residents at the mercy of the wild? and the people of the forest.

Abandoned by all, the eight characters in the play are forced to tear down their own inner walls.

Contemporary theater

Text by Stéphane Jaubertie

By Cie Les Lucioles

German :

Luce und Pierre, ein junges Rentnerpaar, genießen in ihrem Garten wie jeden Abend den Sonnenuntergang, den sie hinter der hohen Mauer ihrer Privatresidenz verschwinden sehen. Sie leben seit jeher im Schutz dieser Mauer vor einem gefährlichen Wald, der das Anwesen umgibt. Doch am Morgen ist die Mauer verschwunden und die Bewohner sind der Wildnis und den Waldbewohnern ausgeliefert.

Von allen verlassen, müssen die acht Charaktere des Stücks ihre eigenen inneren Mauern niederreißen.

Zeitgenössisches Theater

Text von Stéphane Jaubertie

Von der Cie Les Lucioles

Italiano :

Luce e Pierre, una giovane coppia di pensionati, si godono il tramonto nel loro giardino come ogni sera, guardandolo scomparire dietro l’altissimo muro della loro residenza privata. Hanno sempre vissuto al riparo di questo muro, che li protegge dalla pericolosa foresta che circonda la tenuta. Ma al mattino il muro è scomparso, lasciando gli abitanti in balia dei selvaggi e degli abitanti della foresta.

Abbandonati da tutti, gli otto personaggi della commedia dovranno abbattere il proprio muro interiore.

Teatro contemporaneo

Scritto da Stéphane Jaubertie

A cura della Cie Les Lucioles

Espanol :

Luce y Pierre, una joven pareja de jubilados, disfrutan como cada tarde de la puesta de sol en su jardín, viéndola desaparecer tras el altísimo muro de su residencia privada. Siempre han vivido al abrigo de este muro, que les protege del peligroso bosque que rodea la finca. Pero por la mañana el muro ha desaparecido, dejando a los residentes a merced de los salvajes… y de la gente del bosque.

Abandonados por todos, los ocho personajes de la obra tendrán que derribar sus propios muros interiores.

Teatro contemporáneo

Escrita por Stéphane Jaubertie

Por Cie Les Lucioles

