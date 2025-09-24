La Clairière Nesle

La Clairière

8 boulevard de l'avenir Nesle Somme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 14:15:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Luce et Pierre, couple de jeunes retraités, profitent dans leur jardin, comme tous les soirs, du coucher du soleil qu’ils voient disparaître derrière le très haut mur de leur résidence privée. Ils vivent depuis toujours à l’abri de cette enceinte protectrice d’une dangereuse forêt qui encercle le domaine. Mais, au matin, le mur a disparu offrant les résidents à la merci de la vie sauvage… et des gens de la forêt. Abandonnés de tous, ce sont alors leurs propres murs intérieurs que les huit personnages de la pièce vont devoir abattre.

8 boulevard de l’avenir Nesle 80190 Somme Hauts-de-France billetterie.nouvellescene@estdelasomme.fr

English :

Luce and Pierre, a young retired couple, are enjoying the sunset in their garden, as they do every evening, as they watch it disappear behind the very high wall of their private residence. They have always lived in the shelter of this protective enclosure of a dangerous forest that encircles the estate. But by morning, the wall has disappeared, leaving the residents at the mercy of the wild? and the people of the forest. Abandoned by all, the eight characters in the play are forced to tear down their own inner walls.

German :

Luce und Pierre, ein junges Rentnerpaar, genießen wie jeden Abend in ihrem Garten den Sonnenuntergang, den sie hinter der hohen Mauer ihrer Privatresidenz verschwinden sehen. Sie haben schon immer im Schutz dieser Mauer vor einem gefährlichen Wald gelebt, der das Anwesen umgibt. Doch am Morgen ist die Mauer verschwunden und die Bewohner sind der Wildnis und den Waldbewohnern ausgeliefert. Von allen verlassen, müssen die acht Charaktere des Stücks ihre eigenen inneren Mauern niederreißen.

Italiano :

Luce e Pierre, una giovane coppia di pensionati, sono seduti nel loro giardino, come ogni sera, a guardare il sole che tramonta dietro l’altissimo muro della loro residenza privata. Da sempre vivono al riparo di questo muro, che li protegge dalla pericolosa foresta che circonda la loro proprietà. Ma al mattino il muro è scomparso, lasciando gli abitanti in balia dei selvaggi e degli abitanti della foresta. Abbandonati da tutti, gli otto personaggi della commedia sono costretti ad abbattere il proprio muro interiore.

Espanol :

Luce y Pierre, una joven pareja de jubilados, están sentados en su jardín, como cada tarde, contemplando la puesta de sol tras el altísimo muro de su residencia privada. Siempre han vivido al abrigo de este muro, que les protege del peligroso bosque que rodea su finca. Pero por la mañana, el muro ha desaparecido, dejando a los residentes a merced de los salvajes… y de la gente del bosque. Abandonados por todos, los ocho personajes de la obra se ven obligados a derribar sus propios muros interiores.

