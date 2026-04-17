LA CLAQUE Agde

Agde

LA CLAQUE

25 rue de la République Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Théâtre- comédie de Fred Radix.

Théâtre- comédie de Fred Radix

Avec Alice Noureux, Fred Radix et Guillaume Collignon

Une pièce applaudie est une pièce à succès !

À la fin du XIXème siècle, les théâtres faisaient appel à des claqueurs qui, disséminés dans le public, étaient chargés d’applaudir au moment opportun.

Alors imaginez la panique d’Auguste Levasseur , chef de claque, lorsqu’au soir de première, il est abandonné par son équipe .

Seule solution pour lui trouver des remplaçants pour la représentation du soir.

Heureusement que Fauvette, musicienne de l’orchestre et Dugommier, régisseur du théâtre sont là pour l’aider. La tâche est ardue. Ils ne sont que trois, et ce soir, leur carrière ne tient plus qu’à une claque !

Avec ce spectacle qui prend place en 1895, dans un théâtre parisien, Fred Radix s’empare d’un sujet et d’un personnage qui ont marqué l’histoire du théâtre théâtre et les traite avec humour, musicalité et décalage historique.

> écriture, composition et mise en scène Fred Radix

> direction d’acteurs, Christophe Gendreau

> création visuelle, Fred Radix et Clodine Tardy

> costumes, Delphine Desnus

> production, Blue Line Productions & Tartalune

BILLETTERIE

>Sur internet https://www.saisonculturelle-agde.fr

Paiement par carte bancaire (Les justificatifs , en cas de tarif réduit, seront demandés le soir de la représentation.)

> Soit directement aux guichets du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00

de la Direction des Affaires Culturelle 4 place Molière Agde

ou du Théâtre Agathois 25 rue de la République Agde

> Soit au Théâtre Agathois, 1 heure avant chaque spectacle.

Paiement par carte bancaire, chèque à l’ordre de la régie des recettes de la Direction Culture ou en espèces.

#SAISON CULTURELLE .

25 rue de la République Agde 34300 Hérault Occitanie

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English : LA CLAQUE

Theatre-comedy by Fred Radix.

L’événement LA CLAQUE Agde a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 ADT34