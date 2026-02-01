La Claque! Concert de musiques actuelles

Dijon Côte-d’Or

Début : 2026-02-26 18:00:00

fin : 2026-02-26 23:00:00

2026-02-26

Les étudiant.es du département de musiques actuelles s’invitent sur la scène de l’atheneum pour 5 concerts amplifiés. Des musicien.nes au caractère bien trempé pour une programmation éclectique et généreuse à découvrir en live. Une claque assurée !

Artiste invité Jules Claude, diplômé de l’ESM Bourgogne–Franche-Comté en percussions et basse, revient avec son tout nouveau projet No Human But Data. Le concert sera également marqué par un partenariat avec Radio Campus, qui proposera une interview live consacrée au projet.

En partenariat avec l’atheneum, Centre culturel de l’Université Bourgogne Europe

PROGRAMMATION

NEVER HUG LOBSTERS · Jazz Électro Chanson française

Never Hug Lobsters explore des atmosphères planantes, tisse des mélodies entêtantes et oscille entre froideur mélancolique et souvenirs chaleureux. En passant par jazz, électro et chanson française, NHL ne se fixe aucune limite créative.

Avec Léonore Guitton-Moreau, chant, clarinette, clavier

Hugo Montel, guitare et clavier

Nathan Salmon, batterie et SPD

ORBS · Post-rock Synthwave Métal

ORBS est un projet musical qui se situe à la croisée du post-rock, de la synthwave et de rythmiques de guitare issues du métal. Il explore un territoire sonore où les textures aériennes et les nappes synthétiques dialoguent avec des guitares puissantes et répétitives, créant un univers dansant, surnaturel et hypnotique.

Avec Ismaël Marin, guitare et chant

Rémi Croizé-Pourcelet, MAO

Partie 1 NO HUMAN BUT DATA · Darkwave Coldwave Post-punk

Trop pop pour certains, trop étrange pour d’autres, no human but data est la vision d’un monde dystopique à la Blade Runner où l’humain — rongé par les algorithmes et les technologies — n’est devenu plus qu’une simple donnée numérique. Une musique froide, sombre mais dansante, qui évoque l’influence des 80’s et des groupes comme Depeche Mode, The KVB ou encore Molchat Doma.

Avec Jules Claude, MAO, chant et guitare

En partenariat avec Radio Campus

ARGYLL · Métal Musiques électroniques

Argyll est un projet musical qui mélange métal, djent, musique électronique et ambiances cinématiques. But créer une musique puissante et immersive qui parle de l’état d’une planète en perdition ayant pour cause les activités de ses habitants.

Avec Rémi Croizé-Pourcelet, clavier et MAO

Lucas Billon, batterie

Ismaël Marin, guitare et chant

PHOSPHÈNES · Dub Stepper

Phosphènes est un projet musical, aux couleurs dub/stepper, et s’inscrit dans un métissage des esthétiques dub (des années 70) jusqu’aux courants actuels du stepper, de la drum and bass et du UK garage. Entre les sonorités analogiques, numériques et acoustiques, les compositions du groupe revendiquent un son fort avec des basses marquées et une recherche de sound design.

Le nom Phosphènes renvoie au phénomène visuel de persistance rétinienne et/ou d’apparitions de structures visuelles géométriques et chaotiques. Un phosphène est un phénomène qui se traduit par la sensation de voir une lumière ou par l’apparition de taches dans le champ visuel, y compris les yeux fermés.

Les phosphènes peuvent être causés par une stimulation mécanique, électrique, ou magnétique de la rétine ou du cortex visuel mais aussi par une destruction de cellules dans le système visuel. Ainsi, avec un son envoûtant au rythme des kick et des mélodies du saxophone, Phosphènes recherche un état de transe et d’intériorité, soutenu par une atmosphère évolutive et singulière.

Avec Nikita Nazarov, saxophone

Rémi Croizé-Pourcelet, MAO

Partie 2 NO HUMAN BUT DATA

Avec Jules Claude, MAO, chant et guitare .

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

