La Clara Sofia La Mesón Marseille 1er Arrondissement

La Clara Sofia La Mesón Marseille 1er Arrondissement dimanche 12 octobre 2025.

La Clara Sofia

Dimanche 12 octobre 2025 à partir de 21h. La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 21:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Hôte d’une âme voyageuse et sensible, La Clara Sofia se fait aussi bien l’écho des sentiments vécus dans son corps que des villes et des vies qu’elle a expérimentées.

Avec la voix comme caisse de résonance émotionnelle, les langues que sont le portugais, l’anglais, l’espagnol et le français deviennent son fil d’Ariane, les mots ses guides et le corps un vecteur des (5) sens. En résulte une pop hybride empruntant aux codes du trip hop, du folklore brésilien et de la recherche sonore des musiques expérimentales. En explorant ce que le corps entend et ressent dans les langues et le langage musical, La Clara Sofia a la volonté d’explorer des consonances primaires, des vibrations je ne suis pas chanteuse, je suis vivante .

Bercée depuis l’enfance autant par la bossa nova que par la soul, inspirée très tôt par les créations de Björk comme de Lhasa, tout est propice au sein de sa famille franco-brésilienne à l’expérimentation musicale et vocale. Au fil des pratiques auxquelles elle s’adonne percussions corporelles, circle songs, ateliers d’écriture slam un rapport physique et intuitif à la musique se développe. Ce rapport au corps et cet accès immédiat aux émotions, elle le transmet non seulement dans les écrins sonores que sont chacun de ses titres un véritable voyage ayant démarré avec un premier EP “Desemboca” et qui se poursuit avec “Abrasa” mais aussi dans leurs arrangements scéniques. Avec pour leitmotiv de faire bouger les corps et les âmes, son chant s’entoure sur scène de la basse et d’objets percussifs issus du quotidien brésilien, faisant rayonner un groove à trois et traduisant des paysages intérieurs. En résulte un cocon de pop alternative tissé aux fils du Brésil et patchwork d’une vie artistique bien remplie, que les auditeurices auront le plaisir de découvrir de plus près le 25 avril avec “Lança”, premier single et première session live qui inaugure le beau voyage aux quatre coins du monde qu’est “Abrasa”. .

La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 11 61 contact@lameson.com

English :

La Clara Sofia is a sensitive traveler, echoing the feelings in her body as well as the cities and lives she has experienced.

German :

Die Clara Sofia ist eine reiselustige und sensible Seele, die sowohl die Gefühle in ihrem Körper als auch die Städte und das Leben, die sie erlebt hat, widerspiegelt.

Italiano :

Clara Sofia è una viaggiatrice sensibile, che fa eco alle sensazioni del suo corpo e alle città e alle vite che ha vissuto.

Espanol :

La Clara Sofía es una viajera sensible, que se hace eco de los sentimientos en su cuerpo, así como de las ciudades y vidas que ha experimentado.

L’événement La Clara Sofia Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille