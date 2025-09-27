La clarinette qui danse! Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

La clarinette qui danse! Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS samedi 27 septembre 2025.

Auditorium Marcel Landowski

Programme à venir

Chœurs de clarinettes des professeurs et élèves du CRR de Paris – Ida Rubinstein et du Conservatoire du 12e – Paul Dukas.

Le samedi 27 septembre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

