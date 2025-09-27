La clarinette qui danse! Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
La clarinette qui danse! Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS samedi 27 septembre 2025.
Auditorium Marcel Landowski
Programme à venir
Chœurs de clarinettes des professeurs et élèves du CRR de Paris – Ida Rubinstein et du Conservatoire du 12e – Paul Dukas.
Le samedi 27 septembre 2025
de 16h00 à 18h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-27T19:00:00+02:00
fin : 2025-09-27T21:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-27T16:00:00+02:00_2025-09-27T18:00:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis