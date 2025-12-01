La classe américaine Cinéma le Palace Château-Gontier-sur-Mayenne

La classe américaine

Le grand détournement En partenariat avec Atmosphères 53 et le Cinéma Le Palace

jeudi 18 décembre 2025 20h30

Cinéma Le Palace, 3 place du Pilori

durée 1h10 + cadavre exquis mash up

5 €

réservation en direct au Cinéma Le Palace

Film de Michel Hazanavicius et Dominique Mézerette, France, 1993, comédie, 1h10

Après la représentation du spectacle Blockbuster le 16 décembre, voilà une nouvelle occasion de découvrir l’incroyable pouvoir du mash up !

Ce film est une parodie qui réinterprète à la française des scènes et dialogues des acteurs de films de la Warner Bros, formant ainsi des situations loufoques et permettant de suivre une histoire au ton délirant et comique

Au cours d’un orage au large de l’atoll de Pom Pom Galli dans l’Ocean South Pacific, le capitaine de marine américain George Abitbol (John Wayne), officiellement nommé l’homme le plus classe du monde , meurt en prononçant dans un dernier souffle la phrase Monde de merde .

Les journalistes Dave (Paul Newman), Peter (Dustin Hoffman) et Steven (Robert Redford), chargés d’écrire un article sur Abitbol, décident d’enquêter pour comprendre le sens de ses dernières paroles. Ils interrogent pour cela de nombreuses personnes qui l’ont connu, aimé ou haï.

Projection suivie d’une animation

Et si on détournait Le Grand Détournement ? A partir d’extraits de films aléatoires, ou presque*, et en reprenant le principe du cadavre exquis, participez à une expérience collective live de remake hispanique de La Classe Américaine.

*Les extraits de films proposés sont issus de la programmation des Reflets du cinéma hispanique, qui se tiendra dans tous les cinémas de la Mayenne du 13 au 21 mars 2026 .

Cinéma le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

Le grand détournement In partnership with Atmosphères 53 and Cinéma Le Palace

