« La classe, l’œuvre ! » – Les élèves du collège François Villon réinterprètent les photographies de guerre de Robert Capa, Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris

« La classe, l’œuvre ! » – Les élèves du collège François Villon réinterprètent les photographies de guerre de Robert Capa Samedi 23 mai, 17h00 Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Les élèves d’une classe de 3e du collège François Villon vont réciter des textes d’invention inspirés par une série de photographies de guerre de Robert Capa. Ces textes, rédigés au cours d’un atelier d’écriture, abordent les combats de la libération de l’Europe entre 1943 et 1945, de la Sicile à la Libération de Paris, en passant par le débarquement du 6 juin 1944.

Cette récitation aura lieu dans la salle de conférences du musée, avec projection des photographies, et sera accompagnée d’un éclairage historique.

Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris, France Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France 33171283475 https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr Collections diversifiées : fonds documentaire, fonds photographique (environ 1.500 clichés, plus négatifs), environ 1.000 ouvrages généraux sur la période. L’ensemble peut être consulté au centre de documentation du musée. Métro Denfert-Rochereau

Lecture des textes d’invention des élèves 3e du collège François Villon inspirés des photographies de guerre de Robert Capa

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