La classe, l’œuvre, Musée de la Résistance, Mussy-sur-Seine

La classe, l’œuvre Samedi 23 mai, 18h30 Musée de la Résistance Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Dans le cadre du projet « La classe, l’oeuvre » mené avec le Collège Paul Portier de Bar-sur-Seine, venez découvrir les travaux des élèves de 3ème sur le thème de la Résistance auboise.

Musée de la Résistance 6 Rue Boursault, 10250 Mussy-sur-Seine, France Mussy-sur-Seine 10250 Aube Grand Est 0353630020 https://museeresistanceaube.wordpress.com/ Haut lieu mémoriel et patrimonial aubois, le Musée de la Résistance de l’Aube est constitué de trois salles d’exposition et d’une salle d’exposition temporaire qui permettent de découvrir la Résistance auboise.

Cette période si particulière qui a influencé notre monde contemporain est abordée grâce aux collections locales, ayant principalement appartenu aux résistants eux-mêmes, mais aussi de dons et de dépôts plus récents de familles auboises qui souhaitent que la mémoire de leurs aïeux soit sauvegardée au musée.

Ces collections sont complétées par des témoignages thématiques sur casques, cartes interactives, et manipulations sur écrans pour immerger les publics dans le quotidien de l’Occupation. Parking sur place

Dans le cadre du projet « La classe, l’oeuvre » mené avec le Collège Paul Portier de Bar-sur-Seine, venez découvrir les travaux des élèves de 3ème sur le thème de la Résistance auboise.

©office de tourisme de la cote des Bar en Champagne