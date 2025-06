« La Classique des Bourbons » 6ème édition Bourbon-l’Archambault 6 juillet 2025 17:00

Allier

« La Classique des Bourbons » 6ème édition Avenue Charles Louis Philippe Bourbon-l’Archambault Allier

Début : 2025-07-06 17:00:00

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Course internationale juniors U19 FFC.

La sixième édition de la Classique des Bourbons avec la troisième étape de la course.

Arrivée à Bourbon L’Archambault, à partir de 17h00

Avenue Charles Louis Philippe

Bourbon-l’Archambault 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 87 95 94 yanick.gondoux@orange.fr

English :

International U19 FFC junior race.

The sixth edition of the Classique des Bourbons with the third stage of the race.

Arrival in Bourbon L’Archambault, from 5:00 p.m

German :

Internationales Juniorenrennen U19 FFC.

Die sechste Ausgabe der Classique des Bourbons mit der dritten Etappe des Rennens.

Ankunft in Bourbon L’Archambault, ab 17:00 Uhr

Italiano :

Gara internazionale U19 FFC junior.

Sesta edizione della Classique des Bourbons con la terza tappa della gara.

Arrivo a Bourbon L’Archambault, dalle 17:00

Espanol :

Carrera internacional sub-19 FFC junior.

Sexta edición de la Classique des Bourbons con la tercera etapa de la carrera.

Llegada en Bourbon L’Archambault, a partir de las 17:00 horas

