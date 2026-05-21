Saint-Plaisir

La Classique des Bourbons 7ème édition

Bourg Saint-Plaisir Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:05:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Course internationale juniors U19 FFC.

La septième édition de la Classique des Bourbons avec la première étape de la course.

Contre la montre individuel le matin

Départ 15h00 Saint Plaisir vers Bourbon Lancy.

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Bourg Saint-Plaisir 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 87 95 94 yanick.gondoux@orange.fr

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English :

International U19 FFC junior race.

The seventh edition of the Classique des Bourbons with the first stage of the race.

Individual time trial in the morning

Departure 3:00 pm Saint Plaisir to Bourbon Lancy.

L’événement La Classique des Bourbons 7ème édition Saint-Plaisir a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Bocage bourbonnais