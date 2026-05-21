La Classique des Bourbons 7ème édition Saint-Plaisir
La Classique des Bourbons 7ème édition Saint-Plaisir dimanche 21 juin 2026.
Saint-Plaisir
La Classique des Bourbons 7ème édition
Bourg Saint-Plaisir Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:05:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Course internationale juniors U19 FFC.
La septième édition de la Classique des Bourbons avec la première étape de la course.
Contre la montre individuel le matin
Départ 15h00 Saint Plaisir vers Bourbon Lancy.
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Bourg Saint-Plaisir 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 87 95 94 yanick.gondoux@orange.fr
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English :
International U19 FFC junior race.
The seventh edition of the Classique des Bourbons with the first stage of the race.
Individual time trial in the morning
Departure 3:00 pm Saint Plaisir to Bourbon Lancy.
L’événement La Classique des Bourbons 7ème édition Saint-Plaisir a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Bocage bourbonnais