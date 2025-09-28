La Classique Puisaye Forterre Souvenir Philippe Gerbault Rue des l’écoles à St Fargeau et Av Aristide Briant a Toucy Saint-Fargeau

La Classique Puisaye Forterre Souvenir Philippe Gerbault Rue des l’écoles à St Fargeau et Av Aristide Briant a Toucy Saint-Fargeau dimanche 28 septembre 2025.

La Classique Puisaye Forterre Souvenir Philippe Gerbault

Rue des l’écoles à St Fargeau et Av Aristide Briant a Toucy Rue des Écoles Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 12:00:00

fin : 2025-09-28 16:00:00

Date(s) :

2025-09-28

La Classique Puisaye Forterre Souvenir Philippe Gerbault, manche de Coupe de France 170km Élite Nationale, sur les routes de notre département ! Venez encourager les coureurs sur le bord des routes entre Saint-Fargeau et Toucy. .

Rue des l’écoles à St Fargeau et Av Aristide Briant a Toucy Rue des Écoles Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté classiquepuisayeforterre@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Classique Puisaye Forterre Souvenir Philippe Gerbault Saint-Fargeau a été mis à jour le 2025-09-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !