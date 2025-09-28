La Classique Puisaye Forterre Souvenir Philippe Gerbault Rue des l’écoles à St Fargeau et Av Aristide Briant a Toucy Saint-Fargeau
La Classique Puisaye Forterre Souvenir Philippe Gerbault Rue des l’écoles à St Fargeau et Av Aristide Briant a Toucy Saint-Fargeau dimanche 28 septembre 2025.
La Classique Puisaye Forterre Souvenir Philippe Gerbault
Rue des l’écoles à St Fargeau et Av Aristide Briant a Toucy Rue des Écoles Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 12:00:00
fin : 2025-09-28 16:00:00
Date(s) :
2025-09-28
La Classique Puisaye Forterre Souvenir Philippe Gerbault, manche de Coupe de France 170km Élite Nationale, sur les routes de notre département ! Venez encourager les coureurs sur le bord des routes entre Saint-Fargeau et Toucy. .
Rue des l’écoles à St Fargeau et Av Aristide Briant a Toucy Rue des Écoles Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté classiquepuisayeforterre@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Classique Puisaye Forterre Souvenir Philippe Gerbault Saint-Fargeau a été mis à jour le 2025-09-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !