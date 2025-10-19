La clé des voûtes CIAP Lapurdum Bayonne

La clé des voûtes Dimanche 19 octobre, 14h00 CIAP Lapurdum Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-19T14:00:00+01:00 – 2025-10-19T16:00:00+01:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00+01:00 – 2025-10-19T16:00:00+01:00

De belles maquettes en bois entre les mains, vous êtes les bâtisseurs d’arc en berceau, brisés ou sur croisée d’ogives. Une manière originale de s’approprier quelques grands principes d’architecture.

Proposé par le Service Patrimoine – Ville d’art et d’histoire.

CIAP Lapurdum 7 rue des Gouverneurs, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 46 60 51

© Ville de Bayonne