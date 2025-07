La Clef de l’été Brioude

La Clef de l’été Brioude mercredi 30 juillet 2025.

La Clef de l’été

esplanade de Verdun Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-30

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Rendez-vous sur l’esplanade de Verdun à côté de la Mairie de Brioude de 16h à minuit pour fêter avec la Clef la fin de la saison animations, concerts et spectacle.

.

esplanade de Verdun Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 48 36 cafelecturebrioude@gmail.com

English :

Join us on the esplanade de Verdun next to Brioude town hall from 4pm to midnight to celebrate the end of the season with La Clef: entertainment, concerts and a show.

German :

Treffen Sie sich von 16 Uhr bis Mitternacht auf der Esplanade de Verdun neben dem Rathaus von Brioude, um mit La Clef das Ende der Saison zu feiern: Animationen, Konzerte und Show.

Italiano :

Unitevi a noi sull’Esplanade de Verdun, accanto al municipio di Brioude, dalle 16.00 a mezzanotte, per festeggiare la fine della stagione con La Clef: animazione, concerti e spettacolo.

Espanol :

Únase a nosotros en la Esplanade de Verdun, junto al ayuntamiento de Brioude, de 16:00 a 24:00, para celebrar el final de la temporada con La Clef: animación, conciertos y espectáculo.

L’événement La Clef de l’été Brioude a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne