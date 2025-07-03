Visite guidée Histoire de Saint-Florent-le-Vieil avec Hélène, La Clef des Sables

Esplanade du Montglonne Eglise abbatiale Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Suivez Hélène pour une visite de la cité ligérienne de Saint-Florent-le-Vieil…

2 heures pour découvrir l’histoire de Saint-Florent-le-Vieil à travers les siècles et visiter l’abbatiale et ce qu’il reste de l’ancien cloitre, avec Hélène Guégnard, guide accompagnatrice.

Visite proposée le 1er mercredi de chaque mois (jeudi en juillet et août), à 15h00, devant l’abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil.

Tarif 9 € par personne (4 personnes minimum).

Réservation indispensable au moins 4 jours avant la visite, par téléphone au 06 70 60 85 46.

Programme sur mesure pour les groupes, la visite peut s’envisager un autre jour. .

Esplanade du Montglonne Eglise abbatiale Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 60 85 46 nomade49@laposte.net

English :

Follow Hélène on a tour of the Loire town of Saint-Florent-le-Vieil…

German :

Folgen Sie Hélène auf einem Rundgang durch die Loire-Stadt Saint-Florent-le-Vieil…

Italiano :

Seguite Hélène in un tour della città della Loira, Saint-Florent-le-Vieil…

Espanol :

Siga a Hélène en un recorrido por la ciudad del Loira de Saint-Florent-le-Vieil…

