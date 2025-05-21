Visite guidée La vie au bord du fleuve à Saint-Florent-le-Vieil avec Hélène, La Clef des Sables

Suivez Hélène pour une visite de la cité ligérienne de Saint-Florent-le-Vieil…

La vie au bord du fleuve au fil des siècles et des saisons

– les contraintes naturelles une frontière, les crues,

– l’évolution de la batellerie et des métiers liés au fleuve,

avec Hélène Guégnard, guide accompagnatrice.

Visite proposée le 3ème mercredi de chaque mois (jeudi en juillet et août), à 15h00, devant l’office de tourisme de Saint-Florent-le-Vieil (au 2 rue de Bretagne, à côté du pont).

Tarif 9 € par personne (4 personnes minimum).

Réservation indispensable au moins 4 jours avant la visite, par téléphone au 06 70 60 85 46.

Programme sur mesure pour les groupes, la visite peut s’envisager un autre jour. .

Esplanade du Montglonne Eglise abbatiale Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 60 85 46 nomade49@laposte.net

English :

Follow Hélène on a tour of the Loire town of Saint-Florent-le-Vieil…

German :

Folgen Sie Hélène auf einem Rundgang durch die Loire-Stadt Saint-Florent-le-Vieil…

Italiano :

Seguite Hélène in un tour della città della Loira, Saint-Florent-le-Vieil…

Espanol :

Siga a Hélène en un recorrido por la ciudad del Loira de Saint-Florent-le-Vieil…

