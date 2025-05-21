Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée La vie au bord du fleuve à Saint-Florent-le-Vieil avec Hélène, La Clef des Sables

Esplanade du Montglonne Eglise abbatiale Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-11-19 15:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00

2025-11-19 2025-12-17

Suivez Hélène pour une visite de la cité ligérienne de Saint-Florent-le-Vieil…
La vie au bord du fleuve au fil des siècles et des saisons
– les contraintes naturelles une frontière, les crues,
– l’évolution de la batellerie et des métiers liés au fleuve,
avec Hélène Guégnard, guide accompagnatrice.

Visite proposée le 3ème mercredi de chaque mois (jeudi en juillet et août), à 15h00, devant l’office de tourisme de Saint-Florent-le-Vieil (au 2 rue de Bretagne, à côté du pont).

Tarif 9 € par personne (4 personnes minimum).

Réservation indispensable au moins 4 jours avant la visite, par téléphone au 06 70 60 85 46.

Programme sur mesure pour les groupes, la visite peut s’envisager un autre jour.   .

Esplanade du Montglonne Eglise abbatiale Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 60 85 46  nomade49@laposte.net

Follow Hélène on a tour of the Loire town of Saint-Florent-le-Vieil…

Folgen Sie Hélène auf einem Rundgang durch die Loire-Stadt Saint-Florent-le-Vieil…

Seguite Hélène in un tour della città della Loira, Saint-Florent-le-Vieil…

Siga a Hélène en un recorrido por la ciudad del Loira de Saint-Florent-le-Vieil…

