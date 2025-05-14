Visite guidée « Passé minier et chaufournier de Montjean-sur-Loire » avec Hélène, La Clef des Sables Eglise Saint Symphorien Mauges-sur-Loire
Visite guidée Passé minier et chaufournier de Montjean-sur-Loire avec Hélène, La Clef des Sables
Eglise Saint Symphorien 12 Place de l’Église Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Début : 2025-11-12 14:00:00
fin : 2025-12-10 16:00:00
2025-11-12 2025-12-10
Suivez Hélène pour une visite de Montjean-sur-Loire, village des bords de Loire à l’histoire fluviale et industrielle passionnante entre Angers et Ancenis.
Venez découvrir le passé minier et chaufournier de Montjean-sur-Loire avec Hélène Guégnard, guide accompagnatrice.
2 heures de déambulation depuis les coteaux jusqu’aux bords de Loire.
Visite proposée le 2ème mercredi de chaque mois (jeudi en juillet et août), à 14h00, devant l’église de Montjean-sur-Loire.
Tarif 10€ par personne (4 personnes minimum).
Réservation indispensable au moins 4 jours avant la visite, par téléphone au 06 70 60 85 46.
Programme sur mesure pour les groupes, la visite peut s’envisager un autre jour. .
Eglise Saint Symphorien 12 Place de l’Église Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 60 85 46 nomade49@laposte.net
English :
Follow Hélène for a visit of Montjean-sur-Loire, a village on the banks of the Loire with a fascinating river and industrial history between Angers and Ancenis.
German :
Folgen Sie Hélène auf einem Rundgang durch Montjean-sur-Loire, einem Dorf am Ufer der Loire mit einer spannenden Fluss- und Industriegeschichte zwischen Angers und Ancenis.
Italiano :
Seguite Hélène nella visita di Montjean-sur-Loire, un villaggio sulle rive della Loira con un’affascinante storia fluviale e industriale tra Angers e Ancenis.
Espanol :
Siga a Hélène para visitar Montjean-sur-Loire, un pueblo a orillas del Loira con una fascinante historia fluvial e industrial entre Angers y Ancenis.
