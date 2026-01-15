LA CLERMONT SALAGOU

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Balade cycliste ouverte à tous (route, VTT, gravel, VAE) avec différents circuits.

Balade cycliste ouverte à tous (route, VTT, gravel, VAE) avec différents circuits

– Route 54, 77 et 88 km

– Gravel 56 km

– VTT 43 et 56 km

Trace GPX disponible par QR code ou envoi avant l’événement.

Inscriptions sur place ou sur Hello Asso.

Organisée par le Vélo Club Clermontais .

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 80 58 45 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cycling tour open to all (road, MTB, gravel, VAE) with different routes.

L’événement LA CLERMONT SALAGOU Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-01-13 par 34 OT DU CLERMONTAIS