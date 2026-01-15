LA CLERMONT SALAGOU Clermont-l’Hérault
16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault
Balade cycliste ouverte à tous (route, VTT, gravel, VAE) avec différents circuits.
– Route 54, 77 et 88 km
– Gravel 56 km
– VTT 43 et 56 km
Trace GPX disponible par QR code ou envoi avant l’événement.
Inscriptions sur place ou sur Hello Asso.
Organisée par le Vélo Club Clermontais .
16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 80 58 45 36
English :
Cycling tour open to all (road, MTB, gravel, VAE) with different routes.
