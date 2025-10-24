La cloison Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence

La cloison Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence vendredi 24 octobre 2025.

La cloison

Vendredi 24 octobre 2025 à partir de 15h et à partir de 19h. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

À travers les quotidiens entremêlés de Théo, Benoît, Philibert et Azure, le public est témoin de l’effondrement de la cloison. Cette pièce explore plusieurs registres et plusieurs esthétiques.Enfants

Drôle, cruelle, absurde parfois, elle part du sensible et veut faire résonner des petites histoires dans la grande Histoire.



Tout Public durée 1h15. .

Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Through the intertwined daily lives of Théo, Benoît, Philibert and Azure, the audience witnesses the collapse of the partition. The piece explores several registers and aesthetics.

German :

Durch die miteinander verflochtenen Alltagsleben von Théo, Benoît, Philibert und Azure wird das Publikum Zeuge des Einsturzes der Trennwand. Dieses Stück erkundet mehrere Register und verschiedene Ästhetiken.

Italiano :

Attraverso le vite quotidiane intrecciate di Théo, Benoît, Philibert e Azure, il pubblico assiste al crollo della divisione. Questo spettacolo esplora diversi registri ed estetiche.

Espanol :

A través de las vidas cotidianas entrelazadas de Théo, Benoît, Philibert y Azure, el público es testigo del desmoronamiento del tabique. Esta obra explora varios registros y estéticas.

