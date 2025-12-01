La Cloture du Millénaire Caen

Différentes lieux dans Caen Caen Calvados

Début : 2025-12-21 21:00:00

2025-12-21

Réservez votre 21 décembre pour le temps fort qui viendra clôturer l’année millénaire ! Sans vouloir vendre la mèche concernant ce dernier événement surprise, il s’agira de retrouver le plaisir de jouer avec le feu.

Différentes lieux dans Caen Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 49 36 millenaire@caen.fr

