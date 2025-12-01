La Cloture du Millénaire Caen
RDV pour la Cloture du Millénaire
La clôture du Millénaire
Réservez votre 21 décembre pour le temps fort qui viendra clôturer l’année millénaire ! Sans vouloir vendre la mèche concernant ce dernier événement surprise, il s’agira de retrouver le plaisir de jouer avec le feu.
Événement surprise à venir !
Infos à venir sur le site prochainement… .
Différentes lieux dans Caen Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 49 36 millenaire@caen.fr
English : La Cloture du Millénaire
Rendezvous for the Millennium Closing
German : La Cloture du Millénaire
RDV für den Millenniumsabschluss
Italiano :
Appuntamento di chiusura del millennio
Espanol :
Cita para la clausura del Milenio
