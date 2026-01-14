La Clusaz Yoga Festival La Clusaz
La Clusaz Yoga Festival La Clusaz vendredi 3 juillet 2026.
La Clusaz Yoga Festival
La Clusaz Haute-Savoie
Début : Vendredi 2026-07-03 08:00:00
fin : 2026-07-06 19:00:00
2026-07-03
Le temps d’un week-end, venez découvrir le yoga ou approfondir votre connaissance de cette pratique bénéfique à l’occasion du Festival de Yoga de la Clusaz.
La Clusaz 74220 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 32 65 00 infos@laclusaz.com
English :
During a weekend, come discover yoga or deepen your knowledge of this beneficial practice during the 1st La Clusaz Satiam Yoga Festival.
