La cocardière d’Or 4ème édition Rion-des-Landes samedi 27 septembre 2025.

Rion-des-Landes Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Venez assister à l’apothéose de la saison 2025.

En 2022, l’association Pena Siempre Mas, réunissant l’ensemble des raseteurs du Sud ouest, a mis sur pied un spectacle. Ils ont choisi les Arènes de Rion pour organiser celui-ci et sont restés fidèles depuis lors.

, tenante du titre, appartenant à la ganaderia Dargelos, tentera de confirmer sa sortie de gala lors du concours de Rion. Mais attention, la concurrence sera rude cette année encore.

Yann Brocaire, triple tenant du titre lui aussi, tentera également la passe de quatre mais devra faire face à des concurrents mêlant jeunesse et expérience.

Un spectacle vivant, rythmé, enthousiasmant à ne surtout pas louper.

Réservation auprès de l’office de tourisme du Pays Tarusate .

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com

