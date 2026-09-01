Informations pratiques

Rion-des-Landes

La cocardière d’Or : 5ème édition

Rion-des-Landes Landes

Tarif : 10 – 10 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Venez assister à l’apothéose de la saison 2026.

, tenante du titre, appartenant à la ganaderia Dargelos,tentera de confirmer sa victoire en 2025.

Un spectacle vivant, rythmé, enthousiasmant à ne surtout pas louper.

Venez assister à l’apothéose de la saison 2026.

En 2022, l’association Pena Siempre Mas, réunissant l’ensemble des raseteurs du Sud ouest, a mis sur pied un spectacle. Ils ont choisi les Arènes de Rion pour organiser celui-ci et sont restés fidèles depuis lors.

, tenante du titre, appartenant à la ganaderia Dargelos, tentera de confirmer sa sortie de gala lors du concours de Rion. Mais attention, la concurrence sera rude cette année encore.

Un spectacle vivant, rythmé, enthousiasmant à ne surtout pas louper.

Réservation auprès de l’office de tourisme du Pays Tarusate .

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com

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English : La cocardière d’Or : 5ème édition

Come witness the grand finale of the 2026 season.

??????????, the defending champion from the Dargelos ganaderia, will attempt to defend her 2025 title.

A lively, fast-paced, and thrilling spectacle—one you definitely won’t want to miss.

L’événement La cocardière d’Or : 5ème édition Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Tartas