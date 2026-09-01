La cocardière d’Or : 5ème édition Rion-des-Landes
samedi 26 septembre 2026 · Rion-des-Landes
Informations pratiques
Rion-des-Landes
La cocardière d’Or : 5ème édition
Rion-des-Landes Landes
Tarif : 10 – 10 – 5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Venez assister à l’apothéose de la saison 2026.
, tenante du titre, appartenant à la ganaderia Dargelos,tentera de confirmer sa victoire en 2025.
Un spectacle vivant, rythmé, enthousiasmant à ne surtout pas louper.
Venez assister à l’apothéose de la saison 2026.
En 2022, l’association Pena Siempre Mas, réunissant l’ensemble des raseteurs du Sud ouest, a mis sur pied un spectacle. Ils ont choisi les Arènes de Rion pour organiser celui-ci et sont restés fidèles depuis lors.
, tenante du titre, appartenant à la ganaderia Dargelos, tentera de confirmer sa sortie de gala lors du concours de Rion. Mais attention, la concurrence sera rude cette année encore.
Un spectacle vivant, rythmé, enthousiasmant à ne surtout pas louper.
Réservation auprès de l’office de tourisme du Pays Tarusate .
Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com
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English : La cocardière d’Or : 5ème édition
Come witness the grand finale of the 2026 season.
??????????, the defending champion from the Dargelos ganaderia, will attempt to defend her 2025 title.
A lively, fast-paced, and thrilling spectacle—one you definitely won’t want to miss.
L’événement La cocardière d’Or : 5ème édition Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Tartas
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