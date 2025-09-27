La cocardière d’Or Le repas Rion-des-Landes

La cocardière d’Or Le repas Rion-des-Landes samedi 27 septembre 2025.

La cocardière d’Or Le repas

Rion-des-Landes Landes

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Profiter du repas de l’association de joueur de Rion Morcenx avant d’assister à l’apothéose de la saison 2025.

Au menu Paëlla / Salade-Fromage / Tarte aux pommes / Café

200 repas disponibles !

Profiter du repas de l’association de joueur de Rion Morcenx avant d’assister à l’apothéose de la saison 2025.

Au menu Paëlla / Salade-Fromage / Tarte aux pommes / Café

200 repas disponibles ! .

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com

English : La cocardière d’Or Le repas

Enjoy a meal with the Rion Morcenx Players’ Association before witnessing the apotheosis of the 2025 season.

On the menu: Paëlla / Salad and cheese / Apple pie / Coffee

200 meals available!

German : La cocardière d’Or Le repas

Genießen Sie das Essen der Spielervereinigung von Rion Morcenx, bevor Sie dem Höhepunkt der Saison 2025 beiwohnen.

Auf der Speisekarte: Paëlla / Käse-Salat / Apfelkuchen / Kaffee

200 Mahlzeiten verfügbar!

Italiano :

Godetevi un pasto con l’Associazione dei giocatori del Rion Morcenx prima di assistere al culmine della stagione 2025.

Il menu: Paëlla / Insalata e formaggio / Torta di mele / Caffè

200 pasti disponibili!

Espanol : La cocardière d’Or Le repas

Disfrute de una comida con la Asociación de Jugadores de Rion Morcenx antes de ver la culminación de la temporada 2025.

En el menú: Paëlla / Ensalada y queso / Tarta de manzana / Café

¡200 comidas disponibles!

L’événement La cocardière d’Or Le repas Rion-des-Landes a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Tartas