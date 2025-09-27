La cocardière d’Or Le repas Rion-des-Landes
La cocardière d’Or Le repas Rion-des-Landes samedi 27 septembre 2025.
La cocardière d’Or Le repas
Rion-des-Landes Landes
Profiter du repas de l’association de joueur de Rion Morcenx avant d’assister à l’apothéose de la saison 2025.
Au menu Paëlla / Salade-Fromage / Tarte aux pommes / Café
200 repas disponibles !
Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com
English : La cocardière d’Or Le repas
Enjoy a meal with the Rion Morcenx Players’ Association before witnessing the apotheosis of the 2025 season.
On the menu: Paëlla / Salad and cheese / Apple pie / Coffee
200 meals available!
German : La cocardière d’Or Le repas
Genießen Sie das Essen der Spielervereinigung von Rion Morcenx, bevor Sie dem Höhepunkt der Saison 2025 beiwohnen.
Auf der Speisekarte: Paëlla / Käse-Salat / Apfelkuchen / Kaffee
200 Mahlzeiten verfügbar!
Italiano :
Godetevi un pasto con l’Associazione dei giocatori del Rion Morcenx prima di assistere al culmine della stagione 2025.
Il menu: Paëlla / Insalata e formaggio / Torta di mele / Caffè
200 pasti disponibili!
Espanol : La cocardière d’Or Le repas
Disfrute de una comida con la Asociación de Jugadores de Rion Morcenx antes de ver la culminación de la temporada 2025.
En el menú: Paëlla / Ensalada y queso / Tarta de manzana / Café
¡200 comidas disponibles!
