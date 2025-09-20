La coccinelle et le bourdon Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

La coccinelle et le bourdon Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement samedi 20 septembre 2025.

La coccinelle et le bourdon

Samedi 20 septembre 2025 de 16h30 à 17h. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Conte avec marionnettes et chansons pour enfants de 6 mois à 3 ans



Un conte original, coloré, gai et musical, pour enchanter les petits et les grands.



Il était une fois, dans un pré pas très éloigné d’une voie ferrée, une coccinelle et un bourdon…Enfants

Gaston le bourdon déprime à cause du bruit des trains qui passent. Pimprenelle la coccinelle, sa voisine, émue de le voir si triste, décide de lui remonter le moral ! Et avec elle, tous les autres insectes et habitants du pâturage vont faire de leur mieux, pour rendre le bourdon heureux.



Marionnettes, chansons et interactions pour s’émouvoir, rire et rêver. .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Storytelling with puppets and songs for children aged 6 months to 3 years



An original, colorful, cheerful and musical tale to enchant young and old alike.



Once upon a time, in a meadow not far from a railroad line, there lived a ladybug and a bumblebee…

German :

Märchen mit Marionetten und Liedern für Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahren



Ein originelles, farbenfrohes, fröhliches und musikalisches Märchen, das Groß und Klein verzaubert.



Es war einmal auf einer Wiese, die nicht weit von einer Eisenbahnlinie entfernt war, ein Marienkäfer und eine Hummel…

Italiano :

Storia con marionette e canzoni per bambini da 6 mesi a 3 anni



Una storia originale, colorata, allegra e musicale per incantare grandi e piccini.



C’erano una volta, in un prato non lontano da una linea ferroviaria, una coccinella e un bombo…

Espanol :

Cuento con marionetas y canciones para niños de 6 meses a 3 años



Un cuento original, colorido, alegre y musical para encantar a grandes y pequeños.



Érase una vez, en un prado cercano a una vía de tren, una mariquita y un abejorro…

