LA COCCINELLE ET LE JARDINIER – COMEDIE SAINT-MICHEL Paris

LA COCCINELLE ET LE JARDINIER Début : 2026-01-04 à 10:15. Tarif : – euros.

Le jardinier est bien triste ; les jours passent et la plus belle fleur de son jardin ne s’ouvre pas…C’est la coccinelle qui va venir à son secours. Ensemble, ils parcourront la campagne jusqu’au village pour demander conseil à tous ceux qu’ils rencontreront. Qui apportera la réponse à leur question ?… La musique aura le dernier mot : la solution tient en chansons.Durée : 50 minutesType de public : Jeune public à partir de 2 ansDistribution : Véronique Dartois, Marinon Dyonnet ou Priscille Debuchy , Thierry DartoisMise en scène : Véronique DartoisAuteur: Véronique Dartois

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75