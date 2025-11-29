La Coccinelle se mobilise pour le Téléthon Espace culturel associatif la Coccinelle Allègre
La Coccinelle se mobilise pour le Téléthon Espace culturel associatif la Coccinelle Allègre samedi 29 novembre 2025.
La Coccinelle se mobilise pour le Téléthon
Espace culturel associatif la Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
2025-11-29
La coccinelle vous propose un week-end au profit du téléthon
– samedi, à partir de 19h, participez au karaoké-repas
– dimanche, à partir de 14h, c’est une crêpe party en musique qui vous est proposée.
Les bénéfices seront reversés au Téléthon.
Espace culturel associatif la Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 59 61 22 a.coccinelle@orange.fr
English :
La coccinelle offers you a weekend to benefit the telethon:
– saturday, from 7pm, join in the karaoke dinner
– on Sunday, starting at 2pm, enjoy a musical crêpe party .
Profits will be donated to the Telethon.
German :
Der Marienkäfer bietet Ihnen ein Wochenende zu Gunsten des Telethon an:
– samstag, ab 19 Uhr, nehmen Sie am Karaoke-Essen teil
– sonntag, ab 14 Uhr, wird Ihnen eine Crêpe-Party mit Musik angeboten.
Die Einnahmen werden an den Telethon gespendet.
Italiano :
La coccinelle organizza un fine settimana a favore di Telethon:
– sabato, dalle 19.00, partecipate al karaoke
– domenica, dalle 14.00, godetevi un crêpe party musicale.
Il ricavato sarà interamente devoluto a Telethon.
Espanol :
La coccinelle organiza un fin de semana a beneficio del telemaratón:
– el sábado, a partir de las 19.00 h, participe en la comida karaoke
– el domingo, a partir de las 14.00 horas, disfrute de una crêpe party musical.
Toda la recaudación se destinará al Teletón.
