La Coccinelle se mobilise pour le Téléthon Espace culturel associatif la Coccinelle Allègre

La Coccinelle se mobilise pour le Téléthon

Espace culturel associatif la Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

La coccinelle vous propose un week-end au profit du téléthon

– samedi, à partir de 19h, participez au karaoké-repas

– dimanche, à partir de 14h, c’est une crêpe party en musique qui vous est proposée.

Les bénéfices seront reversés au Téléthon.

.

Espace culturel associatif la Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 59 61 22 a.coccinelle@orange.fr

English :

La coccinelle offers you a weekend to benefit the telethon:

– saturday, from 7pm, join in the karaoke dinner

– on Sunday, starting at 2pm, enjoy a musical crêpe party .

Profits will be donated to the Telethon.

German :

Der Marienkäfer bietet Ihnen ein Wochenende zu Gunsten des Telethon an:

– samstag, ab 19 Uhr, nehmen Sie am Karaoke-Essen teil

– sonntag, ab 14 Uhr, wird Ihnen eine Crêpe-Party mit Musik angeboten.

Die Einnahmen werden an den Telethon gespendet.

Italiano :

La coccinelle organizza un fine settimana a favore di Telethon:

– sabato, dalle 19.00, partecipate al karaoke

– domenica, dalle 14.00, godetevi un crêpe party musicale.

Il ricavato sarà interamente devoluto a Telethon.

Espanol :

La coccinelle organiza un fin de semana a beneficio del telemaratón:

– el sábado, a partir de las 19.00 h, participe en la comida karaoke

– el domingo, a partir de las 14.00 horas, disfrute de una crêpe party musical.

Toda la recaudación se destinará al Teletón.

L’événement La Coccinelle se mobilise pour le Téléthon Allègre a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay