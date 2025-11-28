LA COCCINELLE VOYAGE VOYAGE – COMEDIE SAINT-MICHEL Paris

LA COCCINELLE VOYAGE VOYAGE Début : 2026-01-11 à 11:30. Tarif : – euros.

Rubrique : Jeune publicGenre : Spectacle musicalType de public : Jeune public à partir de 2 ansDistribution : En alternance : C.-E. Murphy, E. Naert, M. Vermeer, C. Butard, M. Joly, M. Courandière, V.Will, K. Wascowiski, F. PierreMise en scène : Véronique DartoisAuteur: Véronique DartoisDurée : 50 minutesQuand l’épouvantail du potager veut apprendre à chanter, la Coccinelle l’accompagne dans son voyage à larencontre de la mystérieuse MargueriteBranle-bas de combat au potager, l’épouvantail a décidé d’apprendre à chanter. Il se lance à la recherchede Marguerite, la célèbre cantatrice dont tout le monde a entendu parler. La coccinelle va l’accompagnerdans sa quête. Mais qui va surveiller le potager ? Après la Coccinelle et le Jardinier, découvrez lesnouvelles aventures de la Coccinelle !

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75