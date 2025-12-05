La CoConnerie Cadence Pixel Electro-poésie La CoConnerie Aurel

La CoConnerie Cadence Pixel Electro-poésie

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

La rencontre entre 2 musiciennes et une artiste visuelle. Exploratrices de sons, d’espaces, d’images, de densité, de poésie. Un voyage dans les matières. Des temps composées, des temps improvisés.

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

English :

A meeting between 2 musicians and a visual artist. Explorers of sounds, spaces, images, density and poetry. A journey through materials. Composed times, improvised times.

German :

Die Begegnung zwischen zwei Musikerinnen und einer visuellen Künstlerin. Erforscherinnen von Klängen, Räumen, Bildern, Dichte und Poesie. Eine Reise in die Materie. Komponierte Zeiten, improvisierte Zeiten.

Italiano :

Un incontro tra due musicisti e un artista visivo. Esploratori di suono, spazio, immagini, densità e poesia. Un viaggio attraverso i materiali. Tempi composti, tempi improvvisati.

Espanol :

Encuentro entre 2 músicos y un artista visual. Exploradores del sonido, el espacio, las imágenes, la densidad y la poesía. Un viaje a través de los materiales. Tiempos compuestos, tiempos improvisados.

