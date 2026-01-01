La CoConnerie – Canopaix bal folk La CoConnerie Aurel

La CoConnerie – Canopaix bal folk

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Canopaix est un projet qui porte une intention forte celle que la paix émerge partout sur la terre, et dans le respect du vivant. Un voyage au son de l’accordéon, où vous pourrez danser scottish, chapelloise, valse, mazurka, bourrée, et bien plus encore

.

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

English :

Canopaix is a project with a strong intention: that peace may emerge everywhere on earth, with respect for all living things. A journey to the sound of the accordion, where you can dance scottish, chapelloise, waltz, mazurka, bourrée, and much more!

