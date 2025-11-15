La CoConnerie Concert Groupe vocal Confluences Voix d’hommes La CoConnerie Aurel

La CoConnerie Concert Groupe vocal Confluences Voix d’hommes

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Fondé en 2018, le groupe vocal Confluences rassemble des hommes réunis autour du désir de rendre hommage à la lumière et à la beauté d’un passionnant territoire bordé de mers et façonné par les montagnes… un monde d’une richesse culturelle foisonnante !

.

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

English :

Founded in 2018, the vocal group Confluences brings together men united around the desire to pay tribute to the light and beauty of an exciting land bordered by seas and shaped by mountains… a world of teeming cultural richness!

German :

Die 2018 gegründete Vokalgruppe Confluences vereint Männer, die der Wunsch vereint, dem Licht und der Schönheit eines aufregenden, von Meeren gesäumten und von Bergen geformten Gebiets zu huldigen… einer Welt mit einem überbordenden kulturellen Reichtum!

Italiano :

Fondato nel 2018, il gruppo vocale Confluences riunisce persone accomunate dal desiderio di rendere omaggio alla luce e alla bellezza di una terra emozionante, delimitata da mari e modellata da montagne… un mondo di brulicante ricchezza culturale!

Espanol :

Fundado en 2018, el grupo vocal Confluences reúne a personas unidas por el deseo de rendir homenaje a la luz y la belleza de una tierra apasionante bordeada por mares y modelada por montañas… ¡un mundo de rebosante riqueza cultural!

L’événement La CoConnerie Concert Groupe vocal Confluences Voix d’hommes Aurel a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme