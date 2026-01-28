La CoConnerie Hot Club La CoConnerie Aurel

La CoConnerie Hot Club

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Autrefois confiné dans les soirées clandestines de la rive gauche du Danube, le Hot Club de Boukravie est à présent invité dans tous les festivals de bon gout. Avec leur style de Zazous, à la fois dandy et subversif, ils apportent une touche d’élégance !

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

English :

Once confined to clandestine parties on the left bank of the Danube, the Hot Club de Boukravie is now invited to all the festivals of good taste. With their Zazous style, both dandy and subversive, they bring a touch of elegance!

