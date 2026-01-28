La CoConnerie Io Boss La CoConnerie Aurel

La CoConnerie Io Boss

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Dans l’intimité de ses souvenirs des années 90, Io Boss vous transporte dans un univers où nostalgie et musique se rencontrent. Ses mélodies, son énergie scénique vous plongeront dans une expérience vibrante, réveillant une part de notre propre histoire.

.

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the intimacy of his memories of the 90s, Io Boss transports you into a universe where nostalgia and music meet. His melodies and stage energy will plunge you into a vibrant experience, awakening a part of our own history.

L’événement La CoConnerie Io Boss Aurel a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme