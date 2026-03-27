La Coconnerie La femelle du Chacal La CoConnerie SAS Bob le Saule Aurel
La Coconnerie La femelle du Chacal La CoConnerie SAS Bob le Saule Aurel vendredi 27 mars 2026.
La Coconnerie La femelle du Chacal
La CoConnerie SAS Bob le Saule 2953 route d’Aurel Aurel Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27 22:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Ce spectacle vous invite à vivre une expérience scientifique inédite, intrigante et confidentielle.
Ici vous n’êtes pas simple spectateur mais témoin, complice… peut-être même coupable, sans le savoir, d’une aventure folle mêlant musique, poésie décalée.
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La CoConnerie SAS Bob le Saule 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr
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English :
This show invites you to take part in a unique, intriguing and confidential scientific experiment.
Here, you’re not just a spectator, but a witness, an accomplice… perhaps even an unwitting culprit in a crazy adventure combining music and offbeat poetry.
L’événement La Coconnerie La femelle du Chacal Aurel a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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