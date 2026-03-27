La Coconnerie La femelle du Chacal La CoConnerie SAS Bob le Saule Aurel

La Coconnerie La femelle du Chacal

La CoConnerie SAS Bob le Saule 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Ce spectacle vous invite à vivre une expérience scientifique inédite, intrigante et confidentielle.

Ici vous n’êtes pas simple spectateur mais témoin, complice… peut-être même coupable, sans le savoir, d’une aventure folle mêlant musique, poésie décalée.

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La CoConnerie SAS Bob le Saule 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

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English :

This show invites you to take part in a unique, intriguing and confidential scientific experiment.

Here, you’re not just a spectator, but a witness, an accomplice… perhaps even an unwitting culprit in a crazy adventure combining music and offbeat poetry.

L’événement La Coconnerie La femelle du Chacal Aurel a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme