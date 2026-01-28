La CoConnerie Make Me a Man La CoConnerie Aurel

La CoConnerie Make Me a Man

La CoConnerie

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Make Me A Man est un spectacle croisant le théâtre de mouvement avec les disciplines du cirque équilibre sur les mains, jonglage, acrodanse… Un récit intimiste de la construction de son identité de genre autour de l’identité masculine, de la virilité.

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

English :

Make Me A Man is a show that combines movement theater with circus disciplines: hand balancing, juggling, acrodance… An intimate account of the construction of one?s gender identity around masculine identity and virility.

