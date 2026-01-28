La CoConnerie No Monark La CoConnerie Aurel
La CoConnerie No Monark La CoConnerie Aurel samedi 7 février 2026.
La CoConnerie No Monark
La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
No Monark, c’est l’audacieux concert solo de Benjamin Auffray. Un spectacle à l’intersection du slam, du rap, et de la chanson. Doublée d’une performance instrumentale créée en live sur base de loopstation.
.
La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
No Monark is Benjamin Auffray?s audacious solo concert. A show at the crossroads of slam, rap and chanson. Doubling as a live loopstation-based instrumental performance.
L’événement La CoConnerie No Monark Aurel a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme