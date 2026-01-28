La CoConnerie No Monark La CoConnerie Aurel

La CoConnerie No Monark

No Monark, c’est l’audacieux concert solo de Benjamin Auffray. Un spectacle à l’intersection du slam, du rap, et de la chanson. Doublée d’une performance instrumentale créée en live sur base de loopstation.

No Monark is Benjamin Auffray?s audacious solo concert. A show at the crossroads of slam, rap and chanson. Doubling as a live loopstation-based instrumental performance.

