La CoConnerie People Aki La CoConnerie Aurel

La CoConnerie People Aki

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-02-19 20:30:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

People AKi ! c’est l’histoire d’1 homme qui voudrait jouer de sa trompette, d’1 femme qui voudrait danser librement.

People AKi ! c’est dix mille histoires de boulimie, d’indiens bluesmen, de colonisation, portées par le souffle puissant, festif du ska.

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

People AKi ! is the story of 1 man who wants to play his trumpet, and 1 woman who wants to dance freely.

People AKi ! is ten thousand stories of bulimia, of Indian bluesmen, of colonization, carried by the powerful, festive breath of ska.

