La CoConnerie People Aki La CoConnerie Aurel

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date :
Début : 2026-02-19 20:30:00
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
People AKi ! c’est l’histoire d’1 homme qui voudrait jouer de sa trompette, d’1 femme qui voudrait danser librement.
People AKi ! c’est dix mille histoires de boulimie, d’indiens bluesmen, de colonisation, portées par le souffle puissant, festif du ska.
.
La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr
English :
People AKi ! is the story of 1 man who wants to play his trumpet, and 1 woman who wants to dance freely.
People AKi ! is ten thousand stories of bulimia, of Indian bluesmen, of colonization, carried by the powerful, festive breath of ska.
