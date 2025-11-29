La CoConnerie Spectacle Ma belle-mère elle a dit Lecture concert La CoConnerie Aurel

La CoConnerie Spectacle Ma belle-mère elle a dit Lecture concert

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29

Des textes un poil tendres, un rien incisifs, intimement féroces et ouvertement féministes, disent tout haut des histoires de femmes qui se vivent tout bas. Une performance du duo les Bestiales …

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

English :

Texts that are a little tender, a little incisive, intimately ferocious and openly feminist, speak out loud about women’s stories that are lived down low. A performance by the duo Les Bestiales …

German :

Die Texte, die ein wenig zärtlich, ein wenig scharf, intim heftig und offen feministisch sind, erzählen laut von Frauengeschichten, die ganz unten gelebt werden. Eine Performance des Duos les Bestiales …

Italiano :

Testi un po’ teneri, un po’ incisivi, intimamente feroci e apertamente femministi, che parlano ad alta voce di storie di donne vissute in basso. Una performance del duo les Bestiales …

Espanol :

Textos un poco tiernos, un poco incisivos, íntimamente feroces y abiertamente feministas, que hablan en voz alta de las historias de mujeres que se viven por lo bajo. Actuación del dúo ‘les Bestiales’…

