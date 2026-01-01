La CoConnerie Stage et Nuit rituelle Gnawa La CoConnerie Aurel

La CoConnerie Stage et Nuit rituelle Gnawa

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

ou 20€ pour la soirée uniquement

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 23:45:00

2026-01-31

Animée par La Gnawa Famila, une formation de musique traditionnelle crée en France en 2017 pour réunir tous les adeptes et maîtres gnaouis, ainsi que tous les musiciens intéressés par cet art, dans un but de préserver cette culture qui a plus de 600 ans.

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 63 33 81 contact@darbatook.org

English :

Hosted by La Gnawa Famila, a traditional music group created in France in 2017 to bring together all Gnawa adepts and masters, as well as all musicians interested in this art, with the aim of preserving this culture which is over 600 years old.

