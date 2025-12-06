La Cocotte qui chucote Marnhagues-et-Latour

La Cocotte qui chucote

25

Tarif de base plein tarif

La Cocotte qui chuchote fait son grand retour ! D’octobre à décembre, quatre tiers-lieux du territoire ont ouvert leurs portes pour une série de rendez-vous gourmands.

Le tiers-lieu du Château de Latour clôture la saison avec une journée conviviale et festive.

Le programme de la journée

16h 18h Ateliers Bien manger avec Les Petits Débrouillards. Le bus du Science Tour débarque au Château de Latour ! Animations et expositions gratuites et ouvertes à tous pour comprendre les enjeux de l’alimentation locale sous l’angle de l’écologie, de la santé et de l’économie .

• Expériences et jeux participatifs

• Cantine, gaspillage, manque de goût quelles alternatives ?

• Comment introduire davantage de produits locaux et de saison

• Comment chaque enfant peut contribuer à une alimentation plus durable à l’école et dans son quotidien

Débats, coopération et recherche collective de solutions grâce aux outils d’éducation populaire des Petits Débrouillards. Chacun repartira avec la conscience qu’il dispose de leviers d’action pour une alimentation plus durable et solidaire.

18h 19h Plateau radio en direct avec Radio Larzac. Un moment ouvert à tous autour de la thématique de l’accueil dans les tiers-lieux. Les habitants du territoire seront invités à échanger et partager leurs expériences en direct depuis le Château de Latour.

19h30 Repas de La Cocotte qui chuchote. Un menu pensé autour des saveurs du territoire

• Entrée Panna cotta au pérail, pesto de roquette, crumble de tome affinée des Bergers, carpaccio de radis.

• Plat Épaule d’agneau fondante cuite en cocotte, petits légumes glacés, pommes de terre rôties, gelée d’agrumes

• Dessert Tiramisu de fouace parfumé au café de Sylvanès

Aux fourneaux Les bénévoles du Château de Latour sur un menu pensé par Martin Souchay, succédant à Michel Bras, parrain de la première édition. La soirée se terminera en musique avec les sélections sonores de Radio Larzac et Radio Lodève. La photographe Marie Demunter capturera les moments forts.

Dès 16h au Château de Latour sur Sorgues 25 .

Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 33 78 latour.chateau@orange.fr

